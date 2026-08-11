Сегодняшняя цена NeonNeko

Текущая цена NeonNeko (NEKO) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,88% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NEKO на USD составляет $ 0 за NEKO.

На данный момент NeonNeko занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 138 087, при оборотном предложении 2,00B NEKO. В течение последних 24 часов, NEKO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,170115, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе NEKO изменился на -0,00% за последний час и на +2,84% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация NeonNeko (NEKO)

Рыночная капитализация $ 138,09K$ 138,09K $ 138,09K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 138,09K$ 138,09K $ 138,09K Оборотное предложение 2,00B 2,00B 2,00B Общее предложение 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация NeonNeko составляет $ 138,09K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NEKO составляет 2,00B, а общее предложение – 2000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 138,09K.