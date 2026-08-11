Сегодняшняя цена Nave Shares

Текущая цена Nave Shares (NAVE) сегодня составляет $ 0.03684813 с изменением 3.70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NAVE на USD составляет $ 0.03684813 за NAVE.

На данный момент Nave Shares занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 18,413.0, при оборотном предложении 499.70K NAVE. В течение последних 24 часов, NAVE торговался в диапазоне от $ 0.0340033 (минимум) до $ 0.03687352 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.232044, тогда как исторический минимум составил $ 0.02361133.

В краткосрочной перспективе NAVE изменился на -0.00% за последний час и на -4.57% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 822.33.

Рыночная информация Nave Shares (NAVE)

Рыночная капитализация $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Объем (24Ч) $ 822.33$ 822.33 $ 822.33 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Оборотное предложение 499.70K 499.70K 499.70K Общее предложение 499,698.216762 499,698.216762 499,698.216762

Текущая рыночная капитализация Nave Shares составляет $ 18.41K, при 24-часовом объеме торгов $ 822.33. Циркулируещее обращение NAVE составляет 499.70K, а общее предложение – 499698.216762. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18.41K.