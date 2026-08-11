Какова текущая цена Monkey Cult?

Monkey Cult оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -2.34%.

Насколько быстро растёт сообщество MOLT?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Monkey Cult?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Monkey Cult в секторе Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов MOLT?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как MOLT соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.521437008544221504000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 999990562.061227 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.