Какова сегодняшняя цена momo the cat (MOMO)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.23%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов MOMO находится в обращении?

Обращающееся предложение MOMO составляет 972439547.34179, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют momo the cat?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей MOMO. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация momo the cat?

Рыночная капитализация составляет ₽10810706.4448093536000, что ставит momo the cat на 5176-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется MOMO?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение momo the cat?

Недавнее изменение цены на -0.23% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.