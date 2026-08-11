Сегодняшняя цена Million Airdrop

Текущая цена Million Airdrop (MAD) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,53% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MAD на USD составляет $ 0 за MAD.

На данный момент Million Airdrop занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 32 934, при оборотном предложении 999,99M MAD. В течение последних 24 часов, MAD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MAD изменился на -- за последний час и на -13,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Million Airdrop (MAD)

Рыночная капитализация $ 32,93K$ 32,93K $ 32,93K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 32,93K$ 32,93K $ 32,93K Оборотное предложение 999,99M 999,99M 999,99M Общее предложение 999 991 404,761983 999 991 404,761983 999 991 404,761983

Текущая рыночная капитализация Million Airdrop составляет $ 32,93K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MAD составляет 999,99M, а общее предложение – 999991404.761983. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 32,93K.