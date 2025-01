Что такое Meme Moguls (MGLS)

Meme Moguls is an engaging play-to-earn game that transports players into the captivating world of the fantasy Meme market. Imagine the viral sensations like Pepe, Shiba Inu, and Dogecoin that have skyrocketed to a $1 billion market cap, turning ordinary people into millionaires overnight. Meme Moguls offers the chance to participate in a stock market-style meme trading platform, where you can buy, sell, and trade meme assets to earn profits and rewards. This innovative game aims to revolutionize the meme space, providing a unique and entertaining experience for users, while opening up new opportunities for trading beyond traditional stocks, shares, and cryptocurrencies

Источник Meme Moguls (MGLS) Whitepaper Официальный веб-сайт