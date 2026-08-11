Сегодняшняя цена Melex

Текущая цена Melex (MELEX) сегодня составляет $ 0,01129057 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MELEX на USD составляет $ 0,01129057 за MELEX.

На данный момент Melex занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 237 102, при оборотном предложении 21,00M MELEX. В течение последних 24 часов, MELEX торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,2092, тогда как исторический минимум составил $ 0,01790998.

В краткосрочной перспективе MELEX изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 46,70.

Рыночная информация Melex (MELEX)

Рыночная капитализация $ 237,10K$ 237,10K $ 237,10K Объем (24Ч) $ 46,70$ 46,70 $ 46,70 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 237,10K$ 237,10K $ 237,10K Оборотное предложение 21,00M 21,00M 21,00M Общее предложение 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Melex составляет $ 237,10K, при 24-часовом объеме торгов $ 46,70. Циркулируещее обращение MELEX составляет 21,00M, а общее предложение – 21000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 237,10K.