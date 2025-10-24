Текущая цена Maya World сегодня составляет 0,0001726 USD. Следите за обновлениями цены MAYA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAYA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Maya World сегодня составляет 0,0001726 USD. Следите за обновлениями цены MAYA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAYA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MAYA

Информация о цене MAYA

Официальный сайт MAYA

Токеномика MAYA

Прогноз цен MAYA

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Maya World

Цена Maya World (MAYA)

Не в листинге

Текущая цена 1 MAYA в USD:

$0,00017328
$0,00017328$0,00017328
-4,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Maya World (MAYA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:55:04 (UTC+8)

Информация о ценах Maya World (MAYA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00015632
$ 0,00015632$ 0,00015632
Мин 24Ч
$ 0,00018129
$ 0,00018129$ 0,00018129
Макс 24Ч

$ 0,00015632
$ 0,00015632$ 0,00015632

$ 0,00018129
$ 0,00018129$ 0,00018129

$ 0,00055142
$ 0,00055142$ 0,00055142

$ 0,00010795
$ 0,00010795$ 0,00010795

+0,56%

-4,20%

-16,56%

-16,56%

Текущая цена Maya World (MAYA) составляет $0,0001726. За последние 24 часа MAYA торговался в диапазоне от $ 0,00015632 до $ 0,00018129, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MAYA за все время составляет $ 0,00055142, а минимальная – $ 0,00010795.

Что касается краткосрочной динамики, MAYA изменился на +0,56% за последний час, на -4,20% за 24 часа и на -16,56% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Maya World (MAYA)

$ 162,25K
$ 162,25K$ 162,25K

--
----

$ 172,60K
$ 172,60K$ 172,60K

939,99M
939,99M 939,99M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Maya World составляет $ 162,25K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MAYA составляет 939,99M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 172,60K.

История цен Maya World (MAYA) в USD

За сегодня изменение цены Maya World на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Maya World на USD составило $ +0,0000010377.
За последние 60 дней изменение цены Maya World на USD составило $ -0,0000831993.
За последние 90 дней изменение цены Maya World на USD составило $ +0,00002912049699097265.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-4,20%
30 дней$ +0,0000010377+0,60%
60 дней$ -0,0000831993-48,20%
90 дней$ +0,00002912049699097265+20,30%

Что такое Maya World (MAYA)

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Maya World (MAYA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Maya World (USD)

Сколько будет стоить Maya World (MAYA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Maya World (MAYA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Maya World.

Проверьте прогноз цены Maya World!

MAYA на местную валюту

Токеномика Maya World (MAYA)

Понимание токеномики Maya World (MAYA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MAYA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Maya World (MAYA)

Сколько стоит Maya World (MAYA) на сегодня?
Актуальная цена MAYA в USD – 0,0001726 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MAYA в USD?
Текущая цена MAYA в USD составляет $ 0,0001726. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Maya World?
Рыночная капитализация MAYA составляет $ 162,25K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MAYA?
Циркулирующее предложение MAYA составляет 939,99M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MAYA?
MAYA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00055142 USD.
Какова была минимальная цена MAYA за все время (ATL)?
MAYA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00010795 USD.
Каков объем торгов MAYA?
Объем торгов за последние 24 часа для MAYA составляет -- USD.
Вырастет ли MAYA в цене в этом году?
MAYA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MAYA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:55:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Maya World (MAYA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.