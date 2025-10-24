Цена Maya World (MAYA)
Текущая цена Maya World (MAYA) составляет $0,0001726. За последние 24 часа MAYA торговался в диапазоне от $ 0,00015632 до $ 0,00018129, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MAYA за все время составляет $ 0,00055142, а минимальная – $ 0,00010795.
Что касается краткосрочной динамики, MAYA изменился на +0,56% за последний час, на -4,20% за 24 часа и на -16,56% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Maya World составляет $ 162,25K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MAYA составляет 939,99M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 172,60K.
За сегодня изменение цены Maya World на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Maya World на USD составило $ +0,0000010377.
За последние 60 дней изменение цены Maya World на USD составило $ -0,0000831993.
За последние 90 дней изменение цены Maya World на USD составило $ +0,00002912049699097265.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-4,20%
|30 дней
|$ +0,0000010377
|+0,60%
|60 дней
|$ -0,0000831993
|-48,20%
|90 дней
|$ +0,00002912049699097265
|+20,30%
Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.
Понимание токеномики Maya World (MAYA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MAYA прямо сейчас!
