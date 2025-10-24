Что такое Maya World (MAYA)

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

Источник Maya World (MAYA) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Maya World (MAYA) Сколько стоит Maya World (MAYA) на сегодня? Актуальная цена MAYA в USD – 0,0001726 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MAYA в USD? $ 0,0001726 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MAYA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Maya World? Рыночная капитализация MAYA составляет $ 162,25K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MAYA? Циркулирующее предложение MAYA составляет 939,99M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MAYA? MAYA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00055142 USD . Какова была минимальная цена MAYA за все время (ATL)? MAYA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00010795 USD . Каков объем торгов MAYA? Объем торгов за последние 24 часа для MAYA составляет -- USD . Вырастет ли MAYA в цене в этом году? MAYA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MAYA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Maya World (MAYA)