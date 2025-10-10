Токеномика Maya World (MAYA)
Токеномика и анализ цен Maya World (MAYA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Maya World (MAYA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Maya World (MAYA)
Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.
Токеномика Maya World (MAYA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Maya World (MAYA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MAYA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MAYA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAYA, изучите текущую цену MAYA!
