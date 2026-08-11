Какова текущая цена MattleFun?

MattleFun оценивается в ₽0.333474198780088800000, за сегодняшний день она изменилась на 5.24%.

Насколько быстро растёт сообщество MATTLE?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену MattleFun?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль MattleFun в секторе Gaming (GameFi),Solana Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов MATTLE?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как MATTLE соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽7.5538106410525920000, а ATL — ₽0.304775479186156608000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 17499243.648118 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.