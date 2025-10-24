Текущая цена Massa Bridged BTC сегодня составляет 108 922 USD. Следите за обновлениями цены WBTC.E к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WBTC.E прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Massa Bridged BTC сегодня составляет 108 922 USD. Следите за обновлениями цены WBTC.E к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WBTC.E прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о WBTC.E

Информация о цене WBTC.E

Официальный сайт WBTC.E

Токеномика WBTC.E

Прогноз цен WBTC.E

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Massa Bridged BTC

Цена Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Не в листинге

Текущая цена 1 WBTC.E в USD:

$108 922
$108 922$108 922
-9,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Massa Bridged BTC (WBTC.E) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:10:11 (UTC+8)

Информация о ценах Massa Bridged BTC (WBTC.E) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 107 602
$ 107 602$ 107 602
Мин 24Ч
$ 122 556
$ 122 556$ 122 556
Макс 24Ч

$ 107 602
$ 107 602$ 107 602

$ 122 556
$ 122 556$ 122 556

$ 212 430
$ 212 430$ 212 430

$ 95 551
$ 95 551$ 95 551

-0,32%

-9,33%

-4,93%

-4,93%

Текущая цена Massa Bridged BTC (WBTC.E) составляет $108 922. За последние 24 часа WBTC.E торговался в диапазоне от $ 107 602 до $ 122 556, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WBTC.E за все время составляет $ 212 430, а минимальная – $ 95 551.

Что касается краткосрочной динамики, WBTC.E изменился на -0,32% за последний час, на -9,33% за 24 часа и на -4,93% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Massa Bridged BTC (WBTC.E)

$ 21,78K
$ 21,78K$ 21,78K

--
----

$ 21,78K
$ 21,78K$ 21,78K

0,20
0,20 0,20

0,2
0,2 0,2

Текущая рыночная капитализация Massa Bridged BTC составляет $ 21,78K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WBTC.E составляет 0,20, а общее предложение – 0.2. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21,78K.

История цен Massa Bridged BTC (WBTC.E) в USD

За сегодня изменение цены Massa Bridged BTC на USD составило $ -11 213,6349100061.
За последние 30 дней изменение цены Massa Bridged BTC на USD составило $ -5 695,8799304000.
За последние 60 дней изменение цены Massa Bridged BTC на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Massa Bridged BTC на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -11 213,6349100061-9,33%
30 дней$ -5 695,8799304000-5,22%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Bridged BTC on Massa is a wrapped representation of Bitcoin issued through a secure bridging mechanism to the Massa blockchain. Its purpose is to enable BTC holders to access decentralized finance applications and trading on Massa without leaving the ecosystem. Each bridged token is backed 1:1 with Bitcoin, ensuring verifiable collateralization. The token functions as a stable, trust-minimized gateway for Bitcoin liquidity, expanding its utility into Massa’s decentralized environment for swaps, liquidity provision, and other DeFi use cases.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Massa Bridged BTC (USD)

Сколько будет стоить Massa Bridged BTC (WBTC.E) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Massa Bridged BTC (WBTC.E) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Massa Bridged BTC.

Проверьте прогноз цены Massa Bridged BTC!

WBTC.E на местную валюту

Токеномика Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Понимание токеномики Massa Bridged BTC (WBTC.E) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WBTC.E прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Сколько стоит Massa Bridged BTC (WBTC.E) на сегодня?
Актуальная цена WBTC.E в USD – 108 922 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WBTC.E в USD?
Текущая цена WBTC.E в USD составляет $ 108 922. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Massa Bridged BTC?
Рыночная капитализация WBTC.E составляет $ 21,78K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WBTC.E?
Циркулирующее предложение WBTC.E составляет 0,20 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WBTC.E?
WBTC.E достиг максимальной цены (ATH) в 212 430 USD.
Какова была минимальная цена WBTC.E за все время (ATL)?
WBTC.E достиг минимальной цены (ATL) в 95 551 USD.
Каков объем торгов WBTC.E?
Объем торгов за последние 24 часа для WBTC.E составляет -- USD.
Вырастет ли WBTC.E в цене в этом году?
WBTC.E может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WBTC.E для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:10:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.