Что такое Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Bridged BTC on Massa is a wrapped representation of Bitcoin issued through a secure bridging mechanism to the Massa blockchain. Its purpose is to enable BTC holders to access decentralized finance applications and trading on Massa without leaving the ecosystem. Each bridged token is backed 1:1 with Bitcoin, ensuring verifiable collateralization. The token functions as a stable, trust-minimized gateway for Bitcoin liquidity, expanding its utility into Massa's decentralized environment for swaps, liquidity provision, and other DeFi use cases.

Источник Massa Bridged BTC (WBTC.E) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Massa Bridged BTC (USD)

Сколько будет стоить Massa Bridged BTC (WBTC.E) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Massa Bridged BTC (WBTC.E) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Massa Bridged BTC.

WBTC.E на местную валюту

Токеномика Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Понимание токеномики Massa Bridged BTC (WBTC.E) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WBTC.E прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Massa Bridged BTC (WBTC.E) Сколько стоит Massa Bridged BTC (WBTC.E) на сегодня? Актуальная цена WBTC.E в USD – 108 922 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WBTC.E в USD? $ 108 922 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WBTC.E в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Massa Bridged BTC? Рыночная капитализация WBTC.E составляет $ 21,78K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WBTC.E? Циркулирующее предложение WBTC.E составляет 0,20 USD . Какова была максимальная цена (ATH) WBTC.E? WBTC.E достиг максимальной цены (ATH) в 212 430 USD . Какова была минимальная цена WBTC.E за все время (ATL)? WBTC.E достиг минимальной цены (ATL) в 95 551 USD . Каков объем торгов WBTC.E? Объем торгов за последние 24 часа для WBTC.E составляет -- USD . Вырастет ли WBTC.E в цене в этом году? WBTC.E может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WBTC.E для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Massa Bridged BTC (WBTC.E)