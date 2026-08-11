Сегодняшняя цена Magic Internet Money

Текущая цена Magic Internet Money (MIM) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MIM на USD составляет $ 0 за MIM.

На данный момент Magic Internet Money занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 107 798, при оборотном предложении 999,90M MIM. В течение последних 24 часов, MIM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MIM изменился на -0,24% за последний час и на -23,98% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 928,68.

Рыночная информация Magic Internet Money (MIM)

Рыночная капитализация $ 107,80K$ 107,80K $ 107,80K Объем (24Ч) $ 928,68$ 928,68 $ 928,68 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 107,80K$ 107,80K $ 107,80K Оборотное предложение 999,90M 999,90M 999,90M Общее предложение 999 898 986,308974 999 898 986,308974 999 898 986,308974

Текущая рыночная капитализация Magic Internet Money составляет $ 107,80K, при 24-часовом объеме торгов $ 928,68. Циркулируещее обращение MIM составляет 999,90M, а общее предложение – 999898986.308974. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 107,80K.