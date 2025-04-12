Цена Lux Token (LUX)
Текущая цена Lux Token (LUX) сегодня составляет 0.00263734 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.61M USD. Цена LUX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Lux Token:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Lux Token в течение дня составляет +51.85%
- Оборотное предложение составляет 994.97M USD
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За сегодня изменение цены Lux Token на USD составило $ +0.00090051.
За последние 30 дней изменение цены Lux Token на USD составило $ +0.0027312562.
За последние 60 дней изменение цены Lux Token на USD составило $ -0.0011359909.
За последние 90 дней изменение цены Lux Token на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00090051
|+51.85%
|30 дней
|$ +0.0027312562
|+103.56%
|60 дней
|$ -0.0011359909
|-43.07%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Lux Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-6.31%
+51.85%
+56.15%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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