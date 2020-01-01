Токеномика Lux Token (LUX) Откройте для себя ключевую информацию о Lux Token (LUX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lux Token (LUX) Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time. Официальный сайт: https://lux.gg Whitepaper: https://lux.gg/whitepaper Купить LUX сейчас!

Токеномика и анализ цен Lux Token (LUX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lux Token (LUX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,35M $ 2,35M $ 2,35M Общее предложение: $ 994,96M $ 994,96M $ 994,96M Оборотное предложение: $ 994,96M $ 994,96M $ 994,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,35M $ 2,35M $ 2,35M Исторический максимум: $ 0,02961746 $ 0,02961746 $ 0,02961746 Исторический минимум: $ 0,00117546 $ 0,00117546 $ 0,00117546 Текущая цена: $ 0,00235889 $ 0,00235889 $ 0,00235889 Узнайте больше о цене Lux Token (LUX)

Токеномика Lux Token (LUX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lux Token (LUX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUX, изучите текущую цену LUX!

Прогноз цены LUX Хотите узнать, куда может двигаться LUX? Наша страница прогноза цены LUX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LUX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!