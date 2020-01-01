Токеномика Lux Token (LUX)

Токеномика Lux Token (LUX)

Откройте для себя ключевую информацию о Lux Token (LUX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Lux Token (LUX)

Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces.

🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet.

🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment.

🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own.

🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.

Официальный сайт:
https://lux.gg
Whitepaper:
https://lux.gg/whitepaper

Токеномика и анализ цен Lux Token (LUX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lux Token (LUX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,35M
$ 2,35M$ 2,35M
Общее предложение:
$ 994,96M
$ 994,96M$ 994,96M
Оборотное предложение:
$ 994,96M
$ 994,96M$ 994,96M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,35M
$ 2,35M$ 2,35M
Исторический максимум:
$ 0,02961746
$ 0,02961746$ 0,02961746
Исторический минимум:
$ 0,00117546
$ 0,00117546$ 0,00117546
Текущая цена:
$ 0,00235889
$ 0,00235889$ 0,00235889

Токеномика Lux Token (LUX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lux Token (LUX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LUX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LUX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUX, изучите текущую цену LUX!

Прогноз цены LUX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.