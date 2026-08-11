Цена Lunar Lad (LAD)
Текущая цена Lunar Lad (LAD) сегодня составляет $ 0 с изменением 23,43% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LAD на USD составляет $ 0 за LAD.
На данный момент Lunar Lad занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 439 370, при оборотном предложении 1000,00M LAD. В течение последних 24 часов, LAD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.
В краткосрочной перспективе LAD изменился на +0,14% за последний час и на +29,71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 192,43K.
Текущая рыночная капитализация Lunar Lad составляет $ 439,37K, при 24-часовом объеме торгов $ 192,43K. Циркулируещее обращение LAD составляет 1000,00M, а общее предложение – 999996172.085342. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 439,37K.
+0,14%
+23,43%
+29,71%
+29,71%
За сегодня изменение цены Lunar Lad на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Lunar Lad на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Lunar Lad на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Lunar Lad на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+23,43%
|30 дней
|$ 0
|+26,71%
|60 дней
|$ 0
|+45,31%
|90 дней
|$ 0
|--
В 2040 году цена Lunar Lad потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Какова текущая цена Lunar Lad?
Lunar Lad оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 23.42%.
Насколько быстро растёт сообщество LAD?
В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.
Как спрос влияет на цену Lunar Lad?
На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Lunar Lad в секторе Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.
Каков сегодняшний объём торгов LAD?
Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.
Как LAD соотносится с его исторической динамикой?
Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.
Сколько токенов находится в обращении?
В обращении находятся 999996172.085342 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.
|Время (UTC+8)
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