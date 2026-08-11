Какова текущая цена Lumint?

Lumint торгуется по цене ₽1.323215766492193728000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на -0.49%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна LUMINT сегодня?

Волатильность цены LUMINT за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Lumint?

Цена токена колебалась между ₽1.131701810242949792000 (минимум) и ₽1.561510010102363552000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для LUMINT?

За последние 24 часа объем торгов LUMINT составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽5.9134167988804832000, а минимальная цена за все время — ₽0.632210271358908704000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Lumint?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как LUMINT сравнивается с другими токенами категории BNB Chain Ecosystem?

В рамках категории BNB Chain Ecosystem LUMINT демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.