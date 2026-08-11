Сколько стоит Liquid Sonic Drop в данный момент?

Liquid Sonic Drop в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на --%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется LSD сегодня?

LSD продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Meme,Base Ecosystem.

Насколько популярен Liquid Sonic Drop сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают LSD.

Чем отличается Liquid Sonic Drop от других криптоактивов?

Являясь частью категории Meme,Base Ecosystem и созданным на сети --, LSD предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество LSD находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 286639248.442248 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Liquid Sonic Drop за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽0.151211768244878880000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.