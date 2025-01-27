Цена Limoverse (LIMO)
Текущая цена Limoverse (LIMO) сегодня составляет 0.01030393 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена LIMO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Limoverse:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 171.40K USD
- Изменение цены Limoverse в течение дня составляет -2.03%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Limoverse на USD составило $ -0.00021434671434943.
За последние 30 дней изменение цены Limoverse на USD составило $ +0.0024217027.
За последние 60 дней изменение цены Limoverse на USD составило $ +0.0219864279.
За последние 90 дней изменение цены Limoverse на USD составило $ +0.00632536284316818.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00021434671434943
|-2.03%
|30 дней
|$ +0.0024217027
|+23.50%
|60 дней
|$ +0.0219864279
|+213.38%
|90 дней
|$ +0.00632536284316818
|+158.99%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Limoverse: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.20%
-2.03%
-6.29%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The health & wellness ecosystem built on Web 3. Powered by the utility token LIMO. LIMOVERSE is an ultimate health & wellness ecosystem built on blockchain which will reward the users for staying healthy using our utility token called LIMO. It will be a destination where both health & wellness seekers and providers come together and share their services, knowledge, products etc for which they get rewarded. There are multiple projects inside LIMOVERSE. The projects inside Limoverse are: 1) HEALTHFi - Walk, jog, run or burn your calories and earn your rewards on a daily basis. 2) MODIFi - Be part of our personalized wellness program called EPLIMO (Epigenetic Lifestyle Modification) and start earning for maintaining your health on a daily basis. 3) PARTNERVERSE - Health & wellness practitioners and institutions can be part of Limoverse where they can offer their products/services/knowledge to the entire community. 4) CREATFi - This is for the creator economy. Creators can create and share their valuable contents and get rewarded in LIMOs. 5) DATAFi - Share your health data with research companies inside the LIMOVERSE ecosystem and get rewarded in LIMOs. 6) GAMEFi - Create your avatar, play and win the games inside LIMOVERSE and get rewarded in LIMOs. (Launching in 2024) 7) METAFi - Limoverse will be launching it metaverse called LIMO VALLEY by mid of April, 2023. It will be a virtual destination where you can do your exercise and various health practices in the metaverse which is a 5D experience. Users can consult virtually with practitioners who own centres in the LIMO VALLEY & each of these centres will be an NFT which will be owned by the practitioners.
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