Какова сегодняшняя цена LIKE (LIKE)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 0.13%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов LIKE находится в обращении?

Обращающееся предложение LIKE составляет 395108022.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют LIKE?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей LIKE. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация LIKE?

Рыночная капитализация составляет ₽20525204.6141345280000, что ставит LIKE на 4306-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется LIKE?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение LIKE?

Недавнее изменение цены на 0.13% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках SocialFi,Solana Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Alameda Research Portfolio,AI Applications и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.