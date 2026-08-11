Сколько стоит Lido EarnUSD в данный момент?

Lido EarnUSD в настоящее время торгуется по цене ₽76.5430312053792000, с изменением цены за последние 24 часа на -0.10%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется EARNUSD сегодня?

EARNUSD продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin.

Насколько популярен Lido EarnUSD сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают EARNUSD.

Чем отличается Lido EarnUSD от других криптоактивов?

Являясь частью категории Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin и созданным на сети --, EARNUSD предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество EARNUSD находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 25602585.2095029 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Lido EarnUSD за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽347.922869115360000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽73.4147930903589664000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.