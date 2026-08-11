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Текущая цена Lido EarnUSD сегодня составляет 1,023 USD. Рыночная капитализация EARNUSD составляет 26 178 723 USD. Отслеживайте обновления цен EARNUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Lido EarnUSD сегодня составляет 1,023 USD. Рыночная капитализация EARNUSD составляет 26 178 723 USD. Отслеживайте обновления цен EARNUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Lido EarnUSD (EARNUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 EARNUSD в USD:

$1,023
$1,023$1,023
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Lido EarnUSD (EARNUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:43:54 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Lido EarnUSD

Текущая цена Lido EarnUSD (EARNUSD) сегодня составляет $ 1,023 с изменением 0,11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EARNUSD на USD составляет $ 1,023 за EARNUSD.

На данный момент Lido EarnUSD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 26 178 723, при оборотном предложении 25,60M EARNUSD. В течение последних 24 часов, EARNUSD торговался в диапазоне от $ 1,021 (минимум) до $ 1,026 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 4,65, тогда как исторический минимум составил $ 0,981191.

В краткосрочной перспективе EARNUSD изменился на -0,02% за последний час и на -0,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,00.

Рыночная информация Lido EarnUSD (EARNUSD)

$ 26,18M
$ 26,18M$ 26,18M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 26,18M
$ 26,18M$ 26,18M

25,60M
25,60M 25,60M

25 602 585,2095029
25 602 585,2095029 25 602 585,2095029

Текущая рыночная капитализация Lido EarnUSD составляет $ 26,18M, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение EARNUSD составляет 25,60M, а общее предложение – 25602585.2095029. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 26,18M.

История цен Lido EarnUSD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,021
$ 1,021$ 1,021
Мин 24Ч
$ 1,026
$ 1,026$ 1,026
Макс 24Ч

$ 1,021
$ 1,021$ 1,021

$ 1,026
$ 1,026$ 1,026

$ 4,65
$ 4,65$ 4,65

$ 0,981191
$ 0,981191$ 0,981191

-0,02%

-0,10%

-0,03%

-0,03%

История цен Lido EarnUSD (EARNUSD) в USD

За сегодня изменение цены Lido EarnUSD на USD составило $ -0,001123112214609145.
За последние 30 дней изменение цены Lido EarnUSD на USD составило $ +0,0037081704.
За последние 60 дней изменение цены Lido EarnUSD на USD составило $ +0,0098850444.
За последние 90 дней изменение цены Lido EarnUSD на USD составило $ +0,000496892885015.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,001123112214609145-0,10%
30 дней$ +0,0037081704+0,36%
60 дней$ +0,0098850444+0,97%
90 дней$ +0,000496892885015+0,00%

Прогноз цены Lido EarnUSD

Прогноз цены Lido EarnUSD (EARNUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена EARNUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Lido EarnUSD (EARNUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Lido EarnUSD потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Lido EarnUSD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены EARNUSD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Lido EarnUSD».

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О Lido EarnUSD

Сколько стоит Lido EarnUSD в данный момент?

Lido EarnUSD в настоящее время торгуется по цене ₽76.5430312053792000, с изменением цены за последние 24 часа на -0.10%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется EARNUSD сегодня?

EARNUSD продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin.

Насколько популярен Lido EarnUSD сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают EARNUSD.

Чем отличается Lido EarnUSD от других криптоактивов?

Являясь частью категории Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin и созданным на сети --, EARNUSD предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество EARNUSD находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 25602585.2095029 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Lido EarnUSD за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽347.922869115360000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽73.4147930903589664000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Lido EarnUSD

Страница обновлена: 2026-08-11 07:43:54 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Lido EarnUSD (EARNUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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