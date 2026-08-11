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Текущая цена Liberland LLD сегодня составляет 0,246874 USD. Рыночная капитализация LLD составляет 637 454 USD. Отслеживайте обновления цен LLD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Liberland LLD сегодня составляет 0,246874 USD. Рыночная капитализация LLD составляет 637 454 USD. Отслеживайте обновления цен LLD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Liberland LLD (LLD)

Не в листинге

Текущая цена 1 LLD в USD:

$0,246037
$0,246037$0,246037
-0,07%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Liberland LLD (LLD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:43:09 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Liberland LLD

Текущая цена Liberland LLD (LLD) сегодня составляет $ 0,246874 с изменением 7,98% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LLD на USD составляет $ 0,246874 за LLD.

На данный момент Liberland LLD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 637 454, при оборотном предложении 2,58M LLD. В течение последних 24 часов, LLD торговался в диапазоне от $ 0,246421 (минимум) до $ 0,26693 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 26,82, тогда как исторический минимум составил $ 0,230688.

В краткосрочной перспективе LLD изменился на -0,04% за последний час и на -6,05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,72K.

Рыночная информация Liberland LLD (LLD)

$ 637,45K
$ 637,45K$ 637,45K

$ 2,72K
$ 2,72K$ 2,72K

$ 906,48K
$ 906,48K$ 906,48K

2,58M
2,58M 2,58M

3 672 700,0
3 672 700,0 3 672 700,0

Текущая рыночная капитализация Liberland LLD составляет $ 637,45K, при 24-часовом объеме торгов $ 2,72K. Циркулируещее обращение LLD составляет 2,58M, а общее предложение – 3672700.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 906,48K.

История цен Liberland LLD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,246421
$ 0,246421$ 0,246421
Мин 24Ч
$ 0,26693
$ 0,26693$ 0,26693
Макс 24Ч

$ 0,246421
$ 0,246421$ 0,246421

$ 0,26693
$ 0,26693$ 0,26693

$ 26,82
$ 26,82$ 26,82

$ 0,230688
$ 0,230688$ 0,230688

-0,04%

-7,97%

-6,05%

-6,05%

История цен Liberland LLD (LLD) в USD

За сегодня изменение цены Liberland LLD на USD составило $ -0,021399068480295658.
За последние 30 дней изменение цены Liberland LLD на USD составило $ -0,0217754224.
За последние 60 дней изменение цены Liberland LLD на USD составило $ +0,0007661240.
За последние 90 дней изменение цены Liberland LLD на USD составило $ -0,00000027780398558.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,021399068480295658-7,97%
30 дней$ -0,0217754224-8,82%
60 дней$ +0,0007661240+0,31%
90 дней$ -0,00000027780398558-0,00%

Прогноз цены Liberland LLD

Прогноз цены Liberland LLD (LLD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена LLD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Liberland LLD (LLD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Liberland LLD потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Liberland LLD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены LLD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Liberland LLD».

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Источник Liberland LLD (LLD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemLayer 1 (L1)Smart Contract Platform

О Liberland LLD

Какова текущая цена Liberland LLD?

Liberland LLD торгуется по цене ₽18.4716366430076096000, за последние 24 часа его цена изменилась на -7.97%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Liberland LLD составляет ₽2006.729322510528000, тогда как ATL — ₽17.2605657699965952000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка LLD?

Рыночная капитализация составляет ₽47695661.2062500416000, что ставит актив на 3326-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Liberland LLD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле LLD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 2582710.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Liberland LLD?

Liberland LLD входит в классификацию Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Tron Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность LLD?

Работа в сети -- позволяет LLD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Liberland LLD

Страница обновлена: 2026-08-11 07:43:09 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Liberland LLD (LLD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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