Какова текущая цена Liberland LLD?

Liberland LLD торгуется по цене ₽18.4716366430076096000, за последние 24 часа его цена изменилась на -7.97%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Liberland LLD составляет ₽2006.729322510528000, тогда как ATL — ₽17.2605657699965952000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка LLD?

Рыночная капитализация составляет ₽47695661.2062500416000, что ставит актив на 3326-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Liberland LLD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле LLD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 2582710.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Liberland LLD?

Liberland LLD входит в классификацию Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Tron Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность LLD?

Работа в сети -- позволяет LLD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.