Согласно вашему прогнозу, KONA потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 39,71.

Согласно вашему прогнозу, KONA потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 41,6955.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена KONA составляет $ 43,7802 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена KONA в 2028 году составит $ 45,9692 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена KONA в 2029 году составит $ 48,2677 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена KONA в 2030 году составит $ 50,6811 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена KONA потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 82,5542.

В 2050 году цена KONA потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 134,4721.