Цена KOBAN (KOBAN)
Текущая цена KOBAN (KOBAN) сегодня составляет 0,02150994 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 10,67M USD. Цена KOBAN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка KOBAN:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены KOBAN в течение дня составляет +2,84%
- Оборотное предложение составляет 496,00M USD
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За сегодня изменение цены KOBAN на USD составило $ +0,00059404.
За последние 30 дней изменение цены KOBAN на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены KOBAN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены KOBAN на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00059404
|+2,84%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен KOBAN: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,08%
+2,84%
-5,80%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games.
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