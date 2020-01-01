Токеномика KOBAN (KOBAN)

Токеномика KOBAN (KOBAN)

Откройте для себя ключевую информацию о KOBAN (KOBAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KOBAN (KOBAN)

What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games.

Официальный сайт:
https://koban.world/

Токеномика и анализ цен KOBAN (KOBAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KOBAN (KOBAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,72M
$ 1,72M$ 1,72M
Общее предложение:
$ 2,50B
$ 2,50B$ 2,50B
Оборотное предложение:
$ 495,96M
$ 495,96M$ 495,96M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,67M
$ 8,67M$ 8,67M
Исторический максимум:
$ 0,02602948
$ 0,02602948$ 0,02602948
Исторический минимум:
$ 0,00261958
$ 0,00261958$ 0,00261958
Текущая цена:
$ 0,0034687
$ 0,0034687$ 0,0034687

Токеномика KOBAN (KOBAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KOBAN (KOBAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KOBAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KOBAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOBAN, изучите текущую цену KOBAN!

Прогноз цены KOBAN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.