Токеномика KOBAN (KOBAN) Откройте для себя ключевую информацию о KOBAN (KOBAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KOBAN (KOBAN) What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games. Официальный сайт: https://koban.world/ Купить KOBAN сейчас!

Токеномика и анализ цен KOBAN (KOBAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KOBAN (KOBAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,72M $ 1,72M $ 1,72M Общее предложение: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B Оборотное предложение: $ 495,96M $ 495,96M $ 495,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,67M $ 8,67M $ 8,67M Исторический максимум: $ 0,02602948 $ 0,02602948 $ 0,02602948 Исторический минимум: $ 0,00261958 $ 0,00261958 $ 0,00261958 Текущая цена: $ 0,0034687 $ 0,0034687 $ 0,0034687 Узнайте больше о цене KOBAN (KOBAN)

Токеномика KOBAN (KOBAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KOBAN (KOBAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOBAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOBAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOBAN, изучите текущую цену KOBAN!

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