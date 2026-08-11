Сегодняшняя цена Knight Core

Текущая цена Knight Core (KNIGHT) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,17% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KNIGHT на USD составляет $ 0 за KNIGHT.

На данный момент Knight Core занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 775 977, при оборотном предложении 961,80M KNIGHT. В течение последних 24 часов, KNIGHT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00142108, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе KNIGHT изменился на -5,48% за последний час и на -12,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 44,97K.

Рыночная информация Knight Core (KNIGHT)

Рыночная капитализация $ 775,98K$ 775,98K $ 775,98K Объем (24Ч) $ 44,97K$ 44,97K $ 44,97K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 775,98K$ 775,98K $ 775,98K Оборотное предложение 961,80M 961,80M 961,80M Общее предложение 961 795 218,606947 961 795 218,606947 961 795 218,606947

Текущая рыночная капитализация Knight Core составляет $ 775,98K, при 24-часовом объеме торгов $ 44,97K. Циркулируещее обращение KNIGHT составляет 961,80M, а общее предложение – 961795218.606947. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 775,98K.