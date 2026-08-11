Какова текущая цена Kiyomasa?

Kiyomasa торгуется по цене ₽, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на -5.89%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна 清正 сегодня?

Волатильность цены 清正 за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Kiyomasa?

Цена токена колебалась между ₽ (минимум) и ₽ (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для 清正?

За последние 24 часа объем торгов 清正 составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽0.115295653055039072000, а минимальная цена за все время — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Kiyomasa?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как 清正 сравнивается с другими токенами категории Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

В рамках категории Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem 清正 демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.