Какова сегодняшняя цена kinton the frog (KINTON)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -7.52%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов KINTON находится в обращении?

Обращающееся предложение KINTON составляет 999894090.07047, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют kinton the frog?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей KINTON. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация kinton the frog?

Рыночная капитализация составляет ₽1732805.5324392736000, что ставит kinton the frog на 8463-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется KINTON?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение kinton the frog?

Недавнее изменение цены на -7.52% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.