Сегодняшняя цена Kind Cat Token

Текущая цена Kind Cat Token (KIND) сегодня составляет $ 0 с изменением 7,35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KIND на USD составляет $ 0 за KIND.

На данный момент Kind Cat Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 221 610, при оборотном предложении 932,84M KIND. В течение последних 24 часов, KIND торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00305749, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе KIND изменился на -0,92% за последний час и на +0,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,47K.

Рыночная информация Kind Cat Token (KIND)

Рыночная капитализация $ 221,61K$ 221,61K $ 221,61K Объем (24Ч) $ 1,47K$ 1,47K $ 1,47K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 221,14K$ 221,14K $ 221,14K Оборотное предложение 932,84M 932,84M 932,84M Общее предложение 936 457 365,1872046 936 457 365,1872046 936 457 365,1872046

Текущая рыночная капитализация Kind Cat Token составляет $ 221,61K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,47K. Циркулируещее обращение KIND составляет 932,84M, а общее предложение – 936457365.1872046. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 221,14K.