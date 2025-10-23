Текущая цена KIGU сегодня составляет 0,01821018 USD. Следите за обновлениями цены KIGU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KIGU прямо сейчас на MEXC.Текущая цена KIGU сегодня составляет 0,01821018 USD. Следите за обновлениями цены KIGU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KIGU прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 KIGU в USD:

$0,01825017
-26,30%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены KIGU (KIGU) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:47:47 (UTC+8)

Информация о ценах KIGU (KIGU) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01809573
Мин 24Ч
$ 0,0251489
Макс 24Ч

$ 0,01809573
$ 0,0251489
$ 0,155138
$ 0,01482709
-0,25%

-26,48%

-37,61%

-37,61%

Текущая цена KIGU (KIGU) составляет $0,01821018. За последние 24 часа KIGU торговался в диапазоне от $ 0,01809573 до $ 0,0251489, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KIGU за все время составляет $ 0,155138, а минимальная – $ 0,01482709.

Что касается краткосрочной динамики, KIGU изменился на -0,25% за последний час, на -26,48% за 24 часа и на -37,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация KIGU (KIGU)

$ 845,75K
--
$ 845,75K
46,00M
46 000 000,0
Текущая рыночная капитализация KIGU составляет $ 845,75K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KIGU составляет 46,00M, а общее предложение – 46000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 845,75K.

История цен KIGU (KIGU) в USD

За сегодня изменение цены KIGU на USD составило $ -0,00655968012987405.
За последние 30 дней изменение цены KIGU на USD составило $ -0,0080985423.
За последние 60 дней изменение цены KIGU на USD составило $ -0,0141057110.
За последние 90 дней изменение цены KIGU на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00655968012987405-26,48%
30 дней$ -0,0080985423-44,47%
60 дней$ -0,0141057110-77,46%
90 дней$ 0--

Что такое KIGU (KIGU)

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены KIGU (USD)

Сколько будет стоить KIGU (KIGU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов KIGU (KIGU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для KIGU.

Проверьте прогноз цены KIGU!

KIGU на местную валюту

Токеномика KIGU (KIGU)

Понимание токеномики KIGU (KIGU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KIGU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KIGU (KIGU)

Сколько стоит KIGU (KIGU) на сегодня?
Актуальная цена KIGU в USD – 0,01821018 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KIGU в USD?
Текущая цена KIGU в USD составляет $ 0,01821018. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация KIGU?
Рыночная капитализация KIGU составляет $ 845,75K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KIGU?
Циркулирующее предложение KIGU составляет 46,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KIGU?
KIGU достиг максимальной цены (ATH) в 0,155138 USD.
Какова была минимальная цена KIGU за все время (ATL)?
KIGU достиг минимальной цены (ATL) в 0,01482709 USD.
Каков объем торгов KIGU?
Объем торгов за последние 24 часа для KIGU составляет -- USD.
Вырастет ли KIGU в цене в этом году?
KIGU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KIGU для более подробного анализа.
