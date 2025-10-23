Цена KIGU (KIGU)
-0,25%
-26,48%
-37,61%
-37,61%
Текущая цена KIGU (KIGU) составляет $0,01821018. За последние 24 часа KIGU торговался в диапазоне от $ 0,01809573 до $ 0,0251489, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KIGU за все время составляет $ 0,155138, а минимальная – $ 0,01482709.
Что касается краткосрочной динамики, KIGU изменился на -0,25% за последний час, на -26,48% за 24 часа и на -37,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация KIGU составляет $ 845,75K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KIGU составляет 46,00M, а общее предложение – 46000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 845,75K.
За сегодня изменение цены KIGU на USD составило $ -0,00655968012987405.
За последние 30 дней изменение цены KIGU на USD составило $ -0,0080985423.
За последние 60 дней изменение цены KIGU на USD составило $ -0,0141057110.
За последние 90 дней изменение цены KIGU на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,00655968012987405
|-26,48%
|30 дней
|$ -0,0080985423
|-44,47%
|60 дней
|$ -0,0141057110
|-77,46%
|90 дней
|$ 0
|--
Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.
Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.
With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.
Понимание токеномики KIGU (KIGU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KIGU прямо сейчас!
