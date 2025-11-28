Что такое KIGU

Токеномика и анализ цен KIGU (KIGU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KIGU (KIGU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 162,12K $ 162,12K $ 162,12K Общее предложение: $ 61,00M $ 61,00M $ 61,00M Оборотное предложение: $ 61,00M $ 61,00M $ 61,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 162,12K $ 162,12K $ 162,12K Исторический максимум: $ 0,155138 $ 0,155138 $ 0,155138 Исторический минимум: $ 0,00245964 $ 0,00245964 $ 0,00245964 Текущая цена: $ 0,0026608 $ 0,0026608 $ 0,0026608 Узнайте больше о цене KIGU (KIGU) Купить KIGU сейчас!

Информация о KIGU (KIGU) Официальный сайт: https://app.superchamps.com/kigu/ Whitepaper: https://www.notion.so/superchamps/23bad21748ec80cd8c00f22fec7d624c?v=23bad21748ec80b19158000c2a15daf1

Токеномика KIGU (KIGU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KIGU (KIGU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KIGU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KIGU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIGU, изучите текущую цену KIGU!

Прогноз цены KIGU Хотите узнать, куда может двигаться KIGU? Наша страница прогноза цены KIGU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KIGU прямо сейчас!

