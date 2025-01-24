Цена Jarvis AI (JARVIS)
Текущая цена Jarvis AI (JARVIS) сегодня составляет 0.00181293 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.81M USD. Цена JARVIS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Jarvis AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 792.03K USD
- Изменение цены Jarvis AI в течение дня составляет -22.80%
- Оборотное предложение составляет 1000.00M USD
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За сегодня изменение цены Jarvis AI на USD составило $ -0.000535649473776705.
За последние 30 дней изменение цены Jarvis AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Jarvis AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Jarvis AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000535649473776705
|-22.80%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Jarvis AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+5.57%
-22.80%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals
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