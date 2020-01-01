Токеномика Jarvis AI (JARVIS)

Токеномика Jarvis AI (JARVIS)

Откройте для себя ключевую информацию о Jarvis AI (JARVIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Jarvis AI (JARVIS)

is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals

Официальный сайт:
https://jarvis.fun/
Whitepaper:
https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/jarvis.fun/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Jarvis AI (JARVIS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jarvis AI (JARVIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,53K
$ 15,53K$ 15,53K
Общее предложение:
$ 999,87M
$ 999,87M$ 999,87M
Оборотное предложение:
$ 969,70M
$ 969,70M$ 969,70M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,02K
$ 16,02K$ 16,02K
Исторический максимум:
$ 0,00264783
$ 0,00264783$ 0,00264783
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Jarvis AI (JARVIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Jarvis AI (JARVIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JARVIS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JARVIS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JARVIS, изучите текущую цену JARVIS!

Прогноз цены JARVIS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.