Токеномика Jarvis AI (JARVIS) Откройте для себя ключевую информацию о Jarvis AI (JARVIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jarvis AI (JARVIS) is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals Официальный сайт: https://jarvis.fun/ Whitepaper: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/jarvis.fun/whitepaper.pdf Купить JARVIS сейчас!

Токеномика и анализ цен Jarvis AI (JARVIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jarvis AI (JARVIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,53K $ 15,53K $ 15,53K Общее предложение: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M Оборотное предложение: $ 969,70M $ 969,70M $ 969,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,02K $ 16,02K $ 16,02K Исторический максимум: $ 0,00264783 $ 0,00264783 $ 0,00264783 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Jarvis AI (JARVIS)

Токеномика Jarvis AI (JARVIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jarvis AI (JARVIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JARVIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JARVIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JARVIS, изучите текущую цену JARVIS!

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