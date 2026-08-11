Сегодняшняя цена Jager Hunter

Текущая цена Jager Hunter (JAGER) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JAGER на USD составляет $ 0 за JAGER.

На данный момент Jager Hunter занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4 438 274, при оборотном предложении 14 600,00T JAGER. В течение последних 24 часов, JAGER торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе JAGER изменился на -0,29% за последний час и на +11,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Jager Hunter (JAGER)

Рыночная капитализация $ 4,44M$ 4,44M $ 4,44M Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 4,44M$ 4,44M $ 4,44M Оборотное предложение 14 600,00T 14 600,00T 14 600,00T Общее предложение 1,46e+16 1,46e+16 1,46e+16

Текущая рыночная капитализация Jager Hunter составляет $ 4,44M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JAGER составляет 14 600,00T, а общее предложение – 1.46e+16. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,44M.