Сегодняшняя цена Inferra

Текущая цена Inferra (INFERRA) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,62% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации INFERRA на USD составляет $ 0 за INFERRA.

На данный момент Inferra занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 73 749, при оборотном предложении 903,18M INFERRA. В течение последних 24 часов, INFERRA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе INFERRA изменился на +0,14% за последний час и на -26,07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Inferra (INFERRA)

Рыночная капитализация $ 73,75K$ 73,75K $ 73,75K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 81,65K$ 81,65K $ 81,65K Оборотное предложение 903,18M 903,18M 903,18M Общее предложение 999 924 831,812721 999 924 831,812721 999 924 831,812721

Текущая рыночная капитализация Inferra составляет $ 73,75K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение INFERRA составляет 903,18M, а общее предложение – 999924831.812721. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 81,65K.