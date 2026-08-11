Сегодняшняя цена Imprnt

Текущая цена Imprnt (PRNT) сегодня составляет $ 0,00123207 с изменением 7,24% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PRNT на USD составляет $ 0,00123207 за PRNT.

На данный момент Imprnt занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 37 700, при оборотном предложении 18,28M PRNT. В течение последних 24 часов, PRNT торговался в диапазоне от $ 0,0012311 (минимум) до $ 0,00132986 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,177736, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PRNT изменился на -0,24% за последний час и на -5,41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 66,95.

Рыночная информация Imprnt (PRNT)

Рыночная капитализация $ 37,70K$ 37,70K $ 37,70K Объем (24Ч) $ 66,95$ 66,95 $ 66,95 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 61,60K$ 61,60K $ 61,60K Оборотное предложение 18,28M 18,28M 18,28M Общее предложение 50 000 000,0 50 000 000,0 50 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Imprnt составляет $ 37,70K, при 24-часовом объеме торгов $ 66,95. Циркулируещее обращение PRNT составляет 18,28M, а общее предложение – 50000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 61,60K.