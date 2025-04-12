Цена iAgent Protocol ($AGNT)
Текущая цена iAgent Protocol ($AGNT) сегодня составляет 0.00650936 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 442.13K USD. Цена $AGNT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка iAgent Protocol:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены iAgent Protocol в течение дня составляет -4.82%
- Оборотное предложение составляет 67.92M USD
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За сегодня изменение цены iAgent Protocol на USD составило $ -0.000329736497280372.
За последние 30 дней изменение цены iAgent Protocol на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены iAgent Protocol на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены iAgent Protocol на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000329736497280372
|-4.82%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен iAgent Protocol: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.20%
-4.82%
-22.82%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.
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