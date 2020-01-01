Токеномика iAgent Protocol ($AGNT)

Токеномика iAgent Protocol ($AGNT)

Откройте для себя ключевую информацию о iAgent Protocol ($AGNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о iAgent Protocol ($AGNT)

We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize.

iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.

Официальный сайт:
https://www.iagentpro.com/
Whitepaper:
https://docs.iagentpro.com

Токеномика и анализ цен iAgent Protocol ($AGNT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене iAgent Protocol ($AGNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 800,75K
$ 800,75K$ 800,75K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 181,42M
$ 181,42M$ 181,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,41M
$ 4,41M$ 4,41M
Исторический максимум:
$ 0,02863566
$ 0,02863566$ 0,02863566
Исторический минимум:
$ 0,00299091
$ 0,00299091$ 0,00299091
Текущая цена:
$ 0,00441376
$ 0,00441376$ 0,00441376

Токеномика iAgent Protocol ($AGNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики iAgent Protocol ($AGNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $AGNT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $AGNT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $AGNT, изучите текущую цену $AGNT!

Прогноз цены $AGNT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.