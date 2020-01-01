Токеномика iAgent Protocol ($AGNT) Откройте для себя ключевую информацию о iAgent Protocol ($AGNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о iAgent Protocol ($AGNT) We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers. Официальный сайт: https://www.iagentpro.com/ Whitepaper: https://docs.iagentpro.com Купить $AGNT сейчас!

Токеномика и анализ цен iAgent Protocol ($AGNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене iAgent Protocol ($AGNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 800,75K $ 800,75K $ 800,75K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 181,42M $ 181,42M $ 181,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,41M $ 4,41M $ 4,41M Исторический максимум: $ 0,02863566 $ 0,02863566 $ 0,02863566 Исторический минимум: $ 0,00299091 $ 0,00299091 $ 0,00299091 Текущая цена: $ 0,00441376 $ 0,00441376 $ 0,00441376 Узнайте больше о цене iAgent Protocol ($AGNT)

Токеномика iAgent Protocol ($AGNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики iAgent Protocol ($AGNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $AGNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $AGNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $AGNT, изучите текущую цену $AGNT!

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