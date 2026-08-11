Какова текущая цена Hyperbeat LST Vault?

Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) торгуется по цене ₽4288.761125305664000, что отражает изменение цены на уровне 0.32% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Hyperbeat LST Vault в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem, LSTHYPE часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется LSTHYPE?

За последние 24 часа объем торгов LSTHYPE составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Hyperbeat LST Vault в обращении?

Сегодня в обращении находится 76755.56495398411 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг LSTHYPE?

В настоящее время Hyperbeat LST Vault занимает рейтинг №-- с рыночной капитализацией ₽329259310.0458082960000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Hyperbeat LST Vault за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.32%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Hyperbeat LST Vault соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem LSTHYPE демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.