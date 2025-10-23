Текущая цена Hydrated Dollar сегодня составляет 0,999595 USD. Следите за обновлениями цены HOLLAR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HOLLAR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Hydrated Dollar сегодня составляет 0,999595 USD. Следите за обновлениями цены HOLLAR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HOLLAR прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о HOLLAR

Информация о цене HOLLAR

Официальный сайт HOLLAR

Токеномика HOLLAR

Прогноз цен HOLLAR

Логотип Hydrated Dollar

Цена Hydrated Dollar (HOLLAR)

Не в листинге

Текущая цена 1 HOLLAR в USD:

$0,999707
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Hydrated Dollar (HOLLAR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:44:59 (UTC+8)

Информация о ценах Hydrated Dollar (HOLLAR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,999362
Мин 24Ч
$ 1,001
Макс 24Ч

$ 0,999362
$ 1,001
$ 1,019
$ 0,976486
+0,00%

+0,01%

+0,16%

+0,16%

Текущая цена Hydrated Dollar (HOLLAR) составляет $0,999595. За последние 24 часа HOLLAR торговался в диапазоне от $ 0,999362 до $ 1,001, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HOLLAR за все время составляет $ 1,019, а минимальная – $ 0,976486.

Что касается краткосрочной динамики, HOLLAR изменился на +0,00% за последний час, на +0,01% за 24 часа и на +0,16% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Hydrated Dollar (HOLLAR)

$ 3,46M
--
$ 3,46M
3,46M
3 464 592,0
Текущая рыночная капитализация Hydrated Dollar составляет $ 3,46M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HOLLAR составляет 3,46M, а общее предложение – 3464592.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,46M.

История цен Hydrated Dollar (HOLLAR) в USD

За сегодня изменение цены Hydrated Dollar на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Hydrated Dollar на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Hydrated Dollar на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Hydrated Dollar на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,01%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Hydrated Dollar (HOLLAR)

HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system.

Источник Hydrated Dollar (HOLLAR)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Hydrated Dollar (USD)

Сколько будет стоить Hydrated Dollar (HOLLAR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Hydrated Dollar (HOLLAR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Hydrated Dollar.

Проверьте прогноз цены Hydrated Dollar!

HOLLAR на местную валюту

Токеномика Hydrated Dollar (HOLLAR)

Понимание токеномики Hydrated Dollar (HOLLAR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HOLLAR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hydrated Dollar (HOLLAR)

Сколько стоит Hydrated Dollar (HOLLAR) на сегодня?
Актуальная цена HOLLAR в USD – 0,999595 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HOLLAR в USD?
Текущая цена HOLLAR в USD составляет $ 0,999595. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Hydrated Dollar?
Рыночная капитализация HOLLAR составляет $ 3,46M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HOLLAR?
Циркулирующее предложение HOLLAR составляет 3,46M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HOLLAR?
HOLLAR достиг максимальной цены (ATH) в 1,019 USD.
Какова была минимальная цена HOLLAR за все время (ATL)?
HOLLAR достиг минимальной цены (ATL) в 0,976486 USD.
Каков объем торгов HOLLAR?
Объем торгов за последние 24 часа для HOLLAR составляет -- USD.
Вырастет ли HOLLAR в цене в этом году?
HOLLAR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HOLLAR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:44:59 (UTC+8)

