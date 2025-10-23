Что такое Hydrated Dollar (HOLLAR)

HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system. HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Hydrated Dollar (HOLLAR) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Hydrated Dollar (USD)

Сколько будет стоить Hydrated Dollar (HOLLAR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Hydrated Dollar (HOLLAR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Hydrated Dollar.

Проверьте прогноз цены Hydrated Dollar!

HOLLAR на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Hydrated Dollar (HOLLAR)

Понимание токеномики Hydrated Dollar (HOLLAR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HOLLAR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hydrated Dollar (HOLLAR) Сколько стоит Hydrated Dollar (HOLLAR) на сегодня? Актуальная цена HOLLAR в USD – 0,999595 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HOLLAR в USD? $ 0,999595 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HOLLAR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Hydrated Dollar? Рыночная капитализация HOLLAR составляет $ 3,46M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HOLLAR? Циркулирующее предложение HOLLAR составляет 3,46M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HOLLAR? HOLLAR достиг максимальной цены (ATH) в 1,019 USD . Какова была минимальная цена HOLLAR за все время (ATL)? HOLLAR достиг минимальной цены (ATL) в 0,976486 USD . Каков объем торгов HOLLAR? Объем торгов за последние 24 часа для HOLLAR составляет -- USD . Вырастет ли HOLLAR в цене в этом году? HOLLAR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HOLLAR для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Hydrated Dollar (HOLLAR)