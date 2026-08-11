Сегодняшняя цена HYBR

Текущая цена HYBR (HYBR) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HYBR на USD составляет $ 0 за HYBR.

На данный момент HYBR занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 120 876, при оборотном предложении 216,82M HYBR. В течение последних 24 часов, HYBR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0017141, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HYBR изменился на -0,84% за последний час и на +6,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,09K.

Рыночная информация HYBR (HYBR)

Рыночная капитализация $ 120,88K$ 120,88K $ 120,88K Объем (24Ч) $ 1,09K$ 1,09K $ 1,09K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Оборотное предложение 216,82M 216,82M 216,82M Общее предложение 1 952 336 214,968838 1 952 336 214,968838 1 952 336 214,968838

Текущая рыночная капитализация HYBR составляет $ 120,88K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,09K. Циркулируещее обращение HYBR составляет 216,82M, а общее предложение – 1952336214.968838. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,09M.