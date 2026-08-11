Какова текущая цена Housecoin?

Housecoin оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -7.38%.

Насколько быстро растёт сообщество HOUSE?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Housecoin?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Housecoin в секторе Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов HOUSE?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как HOUSE соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽8.8149304685212176000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 998583243.113634 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.