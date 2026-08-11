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Текущая цена Hearing things сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация HEARING составляет 11 441,8 USD. Отслеживайте обновления цен HEARING в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Hearing things сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация HEARING составляет 11 441,8 USD. Отслеживайте обновления цен HEARING в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Hearing things (HEARING)

Не в листинге

Текущая цена 1 HEARING в USD:

$0,00001146
$0,00001146$0,00001146
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Hearing things (HEARING) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 06:35:42 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Hearing things

Текущая цена Hearing things (HEARING) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HEARING на USD составляет $ 0 за HEARING.

На данный момент Hearing things занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11 441,8, при оборотном предложении 998,14M HEARING. В течение последних 24 часов, HEARING торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HEARING изменился на -0,00% за последний час и на -1,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Hearing things (HEARING)

$ 11,44K
$ 11,44K$ 11,44K

--
----

$ 11,44K
$ 11,44K$ 11,44K

998,14M
998,14M 998,14M

998 144 873,834026
998 144 873,834026 998 144 873,834026

Текущая рыночная капитализация Hearing things составляет $ 11,44K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HEARING составляет 998,14M, а общее предложение – 998144873.834026. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,44K.

История цен Hearing things в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,00%

-0,54%

-1,45%

-1,45%

История цен Hearing things (HEARING) в USD

За сегодня изменение цены Hearing things на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Hearing things на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Hearing things на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Hearing things на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,54%
30 дней$ 0-13,24%
60 дней$ 0-46,19%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Hearing things

Прогноз цены Hearing things (HEARING) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HEARING в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Hearing things (HEARING) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Hearing things потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Hearing things достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены HEARING, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Hearing things».

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Источник Hearing things (HEARING)

Официальный веб-сайт

Категория :

BONK.fun EcosystemMemeSolana Ecosystem

О Hearing things

На какой блокчейн-сети работает Hearing things?

Hearing things работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена HEARING?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -0.54% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Hearing things?

Hearing things относится к категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,BONK.fun Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать HEARING с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Hearing things?

Его рыночная капитализация составляет ₽856091.19057087136000, что ставит актив на 9955-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов HEARING сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 998144873.834026 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Hearing things?

За последний день объем торговли HEARING составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Hearing things колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hearing things

Страница обновлена: 2026-08-11 06:35:42 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Hearing things (HEARING)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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