Какова реальная цена Hastra AUTO сегодня?

Текущая цена Hastra AUTO составляет ₽75.4947657961168000, за последние 24 часа она изменилась на -0.02%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для AUTO?

AUTO торговался в диапазоне от ₽75.4947657961168000 до ₽75.569587169552000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Hastra AUTO сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется AUTO?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что AUTO демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Hastra AUTO в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽387636217.5632997344000 Hastra AUTO занимает #1547 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли AUTO?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Hastra AUTO соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽75.569587169552000, а ATL — ₽75.2703016758112000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение AUTO?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (5133839.32443 токенов), производительность категории в рамках Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Liquid Staking и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.