Цена HashToken (HTK)
Текущая цена HashToken (HTK) сегодня составляет $ 78.45 с изменением 0.08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HTK на USD составляет $ 78.45 за HTK.
На данный момент HashToken занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 270,617, при оборотном предложении 3.45K HTK. В течение последних 24 часов, HTK торговался в диапазоне от $ 75.19 (минимум) до $ 78.72 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 78.83, тогда как исторический минимум составил $ 65.39.
В краткосрочной перспективе HTK изменился на -0.21% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 370.97.
Текущая рыночная капитализация HashToken составляет $ 270.62K, при 24-часовом объеме торгов $ 370.97. Циркулируещее обращение HTK составляет 3.45K, а общее предложение – 3448.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 270.62K.
-0.21%
-0.08%
--
--
За сегодня изменение цены HashToken на USD составило $ -0.06404642617475531.
За последние 30 дней изменение цены HashToken на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены HashToken на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены HashToken на USD составило $ -0.01199993683497.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.06404642617475531
|-0.08%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ -0.01199993683497
|-0.00%
В 2040 году цена HashToken потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Какова реальная цена HashToken сегодня?
Текущая цена HashToken составляет ₽5869.736745991440000, за последние 24 часа она изменилась на -0.08%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.
Как выглядит дневная структура цен для HTK?
HTK торговался в диапазоне от ₽5625.819068592688000 до ₽5889.938516818944000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.
Насколько волатильна HashToken сегодня?
За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.
В какой технической зоне сейчас торгуется HTK?
Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что HTK демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.
Каково общее место HashToken в рейтинге рынка и его размер?
С капитализацией ₽20247935.6149135184000 HashToken занимает #4319 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.
Какова недавняя активность торговли HTK?
За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.
Как HashToken соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?
Его ATH составляет ₽5898.168867896816000, а ATL — ₽4892.569608927728000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.
Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение HTK?
Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (3448.0 токенов), производительность категории в рамках Ethereum Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.
|Время (UTC+8)
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