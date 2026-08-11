Какова реальная цена HashToken сегодня?

Текущая цена HashToken составляет ₽5869.736745991440000, за последние 24 часа она изменилась на -0.08%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для HTK?

HTK торговался в диапазоне от ₽5625.819068592688000 до ₽5889.938516818944000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна HashToken сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется HTK?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что HTK демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место HashToken в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽20247935.6149135184000 HashToken занимает #4319 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли HTK?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как HashToken соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽5898.168867896816000, а ATL — ₽4892.569608927728000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение HTK?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (3448.0 токенов), производительность категории в рамках Ethereum Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.