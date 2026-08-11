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Текущая цена HashToken сегодня составляет 78.45 USD. Рыночная капитализация HTK составляет 270,617 USD. Отслеживайте обновления цен HTK в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена HashToken сегодня составляет 78.45 USD. Рыночная капитализация HTK составляет 270,617 USD. Отслеживайте обновления цен HTK в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена HashToken (HTK)

Не в листинге

Текущая цена 1 HTK в USD:

$78.59
$78.59$78.59
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены HashToken (HTK) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 06:33:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена HashToken

Текущая цена HashToken (HTK) сегодня составляет $ 78.45 с изменением 0.08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HTK на USD составляет $ 78.45 за HTK.

На данный момент HashToken занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 270,617, при оборотном предложении 3.45K HTK. В течение последних 24 часов, HTK торговался в диапазоне от $ 75.19 (минимум) до $ 78.72 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 78.83, тогда как исторический минимум составил $ 65.39.

В краткосрочной перспективе HTK изменился на -0.21% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 370.97.

Рыночная информация HashToken (HTK)

$ 270.62K
$ 270.62K$ 270.62K

$ 370.97
$ 370.97$ 370.97

$ 270.62K
$ 270.62K$ 270.62K

3.45K
3.45K 3.45K

3,448.0
3,448.0 3,448.0

Текущая рыночная капитализация HashToken составляет $ 270.62K, при 24-часовом объеме торгов $ 370.97. Циркулируещее обращение HTK составляет 3.45K, а общее предложение – 3448.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 270.62K.

История цен HashToken в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 75.19
$ 75.19$ 75.19
Мин 24Ч
$ 78.72
$ 78.72$ 78.72
Макс 24Ч

$ 75.19
$ 75.19$ 75.19

$ 78.72
$ 78.72$ 78.72

$ 78.83
$ 78.83$ 78.83

$ 65.39
$ 65.39$ 65.39

-0.21%

-0.08%

--

--

История цен HashToken (HTK) в USD

За сегодня изменение цены HashToken на USD составило $ -0.06404642617475531.
За последние 30 дней изменение цены HashToken на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены HashToken на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены HashToken на USD составило $ -0.01199993683497.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.06404642617475531-0.08%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ -0.01199993683497-0.00%

Прогноз цены HashToken

Прогноз цены HashToken (HTK) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HTK в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены HashToken (HTK) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена HashToken потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену HashToken достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены HTK, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены HashToken».

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Источник HashToken (HTK)

Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum Ecosystem

О HashToken

Какова реальная цена HashToken сегодня?

Текущая цена HashToken составляет ₽5869.736745991440000, за последние 24 часа она изменилась на -0.08%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для HTK?

HTK торговался в диапазоне от ₽5625.819068592688000 до ₽5889.938516818944000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна HashToken сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется HTK?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что HTK демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место HashToken в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽20247935.6149135184000 HashToken занимает #4319 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли HTK?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как HashToken соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽5898.168867896816000, а ATL — ₽4892.569608927728000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение HTK?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (3448.0 токенов), производительность категории в рамках Ethereum Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HashToken

Страница обновлена: 2026-08-11 06:33:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии HashToken (HTK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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