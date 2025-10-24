Что такое Halo (HLO)

Halo(halo.social) is designed to build a revolutionary monetization layer within the SocialFi field. We aim to create a new paradigm of UBI (Universal Basic Income) that grants ownership to everyone. By integrating AI, Web3 DID, and Wallet Aggregator, and implementing decentralized governance, Halo is dedicated to transforming the way social influence is monetized and fostering a system of fair and equitable profit sharing.

Токеномика Halo (HLO)

Понимание токеномики Halo (HLO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HLO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Halo (HLO) Сколько стоит Halo (HLO) на сегодня? Актуальная цена HLO в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HLO в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HLO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Halo? Рыночная капитализация HLO составляет $ 49,37K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HLO? Циркулирующее предложение HLO составляет 208,21M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HLO? HLO достиг максимальной цены (ATH) в 0,04466995 USD . Какова была минимальная цена HLO за все время (ATL)? HLO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов HLO? Объем торгов за последние 24 часа для HLO составляет -- USD . Вырастет ли HLO в цене в этом году? HLO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HLO для более подробного анализа.

