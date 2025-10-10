Токеномика Halo (HLO) Откройте для себя ключевую информацию о Halo (HLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Halo (HLO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Halo (HLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 60,48K $ 60,48K $ 60,48K Общее предложение: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Оборотное предложение: $ 208,21M $ 208,21M $ 208,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 610,04K $ 610,04K $ 610,04K Исторический максимум: $ 0,04466995 $ 0,04466995 $ 0,04466995 Исторический минимум: $ 0,00019565 $ 0,00019565 $ 0,00019565 Текущая цена: $ 0,00029049 $ 0,00029049 $ 0,00029049 Узнайте больше о цене Halo (HLO) Купить HLO сейчас!

Информация о Halo (HLO) Halo(halo.social) is designed to build a revolutionary monetization layer within the SocialFi field. We aim to create a new paradigm of UBI (Universal Basic Income) that grants ownership to everyone. By integrating AI, Web3 DID, and Wallet Aggregator, and implementing decentralized governance, Halo is dedicated to transforming the way social influence is monetized and fostering a system of fair and equitable profit sharing. Halo(halo.social) is designed to build a revolutionary monetization layer within the SocialFi field. We aim to create a new paradigm of UBI (Universal Basic Income) that grants ownership to everyone. By integrating AI, Web3 DID, and Wallet Aggregator, and implementing decentralized governance, Halo is dedicated to transforming the way social influence is monetized and fostering a system of fair and equitable profit sharing. Официальный сайт: https://halo.social/ Whitepaper: https://docs.halo.social/halo-token/3.-tokenomics

Токеномика Halo (HLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Halo (HLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HLO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HLO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HLO, изучите текущую цену HLO!

