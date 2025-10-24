Текущая цена Haedal Staked WAL сегодня составляет 0,260459 USD. Следите за обновлениями цены HAWAL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HAWAL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Haedal Staked WAL сегодня составляет 0,260459 USD. Следите за обновлениями цены HAWAL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HAWAL прямо сейчас на MEXC.

Цена Haedal Staked WAL (HAWAL)

Текущая цена 1 HAWAL в USD:

$0,259068
+8,80%1D
USD
График цены Haedal Staked WAL (HAWAL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:59:13 (UTC+8)

Информация о ценах Haedal Staked WAL (HAWAL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,218085
Мин 24Ч
$ 0,271968
Макс 24Ч

$ 0,218085
$ 0,271968
$ 0,455937
$ 0,129313
+5,40%

+9,44%

+13,08%

+13,08%

Текущая цена Haedal Staked WAL (HAWAL) составляет $0,260459. За последние 24 часа HAWAL торговался в диапазоне от $ 0,218085 до $ 0,271968, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HAWAL за все время составляет $ 0,455937, а минимальная – $ 0,129313.

Что касается краткосрочной динамики, HAWAL изменился на +5,40% за последний час, на +9,44% за 24 часа и на +13,08% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Haedal Staked WAL (HAWAL)

$ 41,67K
--
$ 41,67K
160,00K
160 000,0
Текущая рыночная капитализация Haedal Staked WAL составляет $ 41,67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HAWAL составляет 160,00K, а общее предложение – 160000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 41,67K.

История цен Haedal Staked WAL (HAWAL) в USD

За сегодня изменение цены Haedal Staked WAL на USD составило $ +0,02246982.
За последние 30 дней изменение цены Haedal Staked WAL на USD составило $ -0,0871833108.
За последние 60 дней изменение цены Haedal Staked WAL на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Haedal Staked WAL на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,02246982+9,44%
30 дней$ -0,0871833108-33,47%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Haedal Staked WAL (HAWAL)

Источник Haedal Staked WAL (HAWAL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Haedal Staked WAL (USD)

Сколько будет стоить Haedal Staked WAL (HAWAL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Haedal Staked WAL (HAWAL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Haedal Staked WAL.

Проверьте прогноз цены Haedal Staked WAL!

HAWAL на местную валюту

Токеномика Haedal Staked WAL (HAWAL)

Понимание токеномики Haedal Staked WAL (HAWAL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HAWAL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Haedal Staked WAL (HAWAL)

Сколько стоит Haedal Staked WAL (HAWAL) на сегодня?
Актуальная цена HAWAL в USD – 0,260459 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HAWAL в USD?
Текущая цена HAWAL в USD составляет $ 0,260459. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Haedal Staked WAL?
Рыночная капитализация HAWAL составляет $ 41,67K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HAWAL?
Циркулирующее предложение HAWAL составляет 160,00K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HAWAL?
HAWAL достиг максимальной цены (ATH) в 0,455937 USD.
Какова была минимальная цена HAWAL за все время (ATL)?
HAWAL достиг минимальной цены (ATL) в 0,129313 USD.
Каков объем торгов HAWAL?
Объем торгов за последние 24 часа для HAWAL составляет -- USD.
Вырастет ли HAWAL в цене в этом году?
HAWAL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HAWAL для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Haedal Staked WAL (HAWAL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

