Согласно вашему прогнозу, Haedal Staked WAL потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,245288.

Согласно вашему прогнозу, Haedal Staked WAL потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,257552.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена HAWAL составляет $ 0,270430 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена HAWAL в 2028 году составит $ 0,283951 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HAWAL в 2029 году составит $ 0,298149 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HAWAL в 2030 году составит $ 0,313056 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Haedal Staked WAL потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,509936.

В 2050 году цена Haedal Staked WAL потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,830632.