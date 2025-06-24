Цена Glorious Looking (GLG)
Текущая цена Glorious Looking (GLG) сегодня составляет 0,378071 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 5,48M USD. Цена GLG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Glorious Looking:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Glorious Looking в течение дня составляет -0,21%
- Оборотное предложение составляет 14,50M USD
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За сегодня изменение цены Glorious Looking на USD составило $ -0,0008277617380149.
За последние 30 дней изменение цены Glorious Looking на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Glorious Looking на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Glorious Looking на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,0008277617380149
|-0,21%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Glorious Looking: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,00%
-0,21%
-0,67%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology.
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