Токеномика Glorious Looking (GLG) Откройте для себя ключевую информацию о Glorious Looking (GLG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Glorious Looking (GLG) GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology. Официальный сайт: https://wuyuelexx.cc Купить GLG сейчас!

Токеномика и анализ цен Glorious Looking (GLG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Glorious Looking (GLG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,44M $ 5,44M $ 5,44M Общее предложение: $ 14,50M $ 14,50M $ 14,50M Оборотное предложение: $ 14,50M $ 14,50M $ 14,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,44M $ 5,44M $ 5,44M Исторический максимум: $ 0,38275 $ 0,38275 $ 0,38275 Исторический минимум: $ 0,374225 $ 0,374225 $ 0,374225 Текущая цена: $ 0,375407 $ 0,375407 $ 0,375407 Узнайте больше о цене Glorious Looking (GLG)

Токеномика Glorious Looking (GLG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Glorious Looking (GLG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLG, изучите текущую цену GLG!

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